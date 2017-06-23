All CATEGORIES
☰ Menu

Kent chooses site for proposed recreation center

Beacon Journal staff report

Published: June 23, 2017 - 07:54 AM | Updated: June 23, 2017 - 04:20 PM

MORE IN NEWS

Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstaet 8k & 1 Mile

Perfect weather contributed to course records breaking at the National Interstate 8k & 1 Mile race Saturday, the first of three events in the Akron Marathon Race Series.

dyer25_03
Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine
zima
Zima is back for the zummer; readers ready for nostalgia in a bottle
blueline25_01
Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race
Summit County program to help juvenile human-trafficking victims receives final state certification
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next