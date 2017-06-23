Kent chooses site for proposed recreation center

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Beacon Journal staff report

Published: June 23, 2017 - 07:54 AM | Updated: June 23, 2017 - 04:20 PM

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