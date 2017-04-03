All CATEGORIES
☰ Menu

Kent police warn about drug users using public restrooms

Beacon Journal staff report

Published: April 3, 2017 - 08:06 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kent police found what was believed to be blood and heroin or fentanyl on a baby changing station in a gas station restroom where a suspect was allegedly trying to use the drug. (Photo courtesy of Kent Police Department)


MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection - 11:12 PM

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

Bob Dyer: Solving the sewer numbers - 10:47 PM
Senate_Supreme_Court_76205.jpg-efca0~13
Democrats claim votes to block Gorsuch; GOP will override them - 11:12 PM
Russia_Subway_Explosion_95106.jpg-28881
Blast on Russian subway kills 11; 2nd bomb is defused - 11:12 PM
safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year - 10:47 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next