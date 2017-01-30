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Kent State doctoral student from Iran stuck in Canada, unable to reunite with her husband in Stow

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: January 30, 2017 - 03:33 PM | Updated: January 31, 2017 - 08:02 AM
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University of Akron student Morteza Shakeri from Iran, holds a photo of his wife Mansoureh Shasti and 1-year old daughter Kiana on Monday. Both wife and daughter are being held in Canada after visiting family in Iran until a new student visa can be obtained. Shasti is a student at Kent State University. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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