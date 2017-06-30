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Kent State men’s basketball

Kent State extends contract of men’s basketball coach Rob Senderoff

Beacon Journal staff report

Published: June 30, 2017 - 08:00 AM

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