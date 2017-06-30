Kent State extends contract of men’s basketball coach Rob Senderoff

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0VOVDogS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGhhcyBleHRlbmRlZCB0aGUgY29udHJhY3Qg
Zm9yIG1lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2ggUm9iIFNlbmRlcm9mZiB0aHJvdWdoIHRo
ZSAyMDIxLTIyIHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JvYiBhbmQgaGlzIHN0YWZmIGhhdmUgY29u
dGludWVkIHRoZSBvdXRzdGFuZGluZyBiYXNrZXRiYWxsIHRyYWRpdGlvbiBhdCBLZW50IFN0YXRl
LCYjODIyMTsgdW5pdmVyc2l0eSBEaXJlY3RvciBvZiBBdGhsZXRpY3MgSm9lbCBOaWVsc2VuIHNh
aWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGlzIGV4dGVuc2lvbiByZXByZXNl
bnRzIG91ciBjb21taXRtZW50IHRvIHRoZSBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHByb2dyYW0g
YXMgdGhleSBzZWVrIGV2ZW4gaGlnaGVyIGxldmVscyBvZiBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgaW4gdGhl
IHVwY29taW5nIHllYXJzLiBXaW5uaW5nIGNoYW1waW9uc2hpcHMgYW5kIGdyYWR1YXRpbmcgc3R1
ZGVudC1hdGhsZXRlcywgUm9iIGhhcyBjZXJ0YWlubHkgZGVsaXZlcmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
S2VudCBTdGF0ZSB3b24gdGhlIE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIGNoYW1waW9uc2hpcCBs
YXN0IHNlYXNvbiBhbmQgdGhlIEdvbGRlbiBGbGFzaGVzIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBOQ0FBIFRv
dXJuYW1lbnQuIFRoZSB0ZWFtIGZpbmlzaGVkIDIyLTE0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHN1cHBv
cnQgZm9yIGJhc2tldGJhbGwgYXQgS2VudCBTdGF0ZSBpcyB0cmVtZW5kb3VzIGZvciBvdXIgc3R1
ZGVudC1hdGhsZXRlcywmIzgyMjE7IFNlbmRlcm9mZiBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVt
ZW50LiAmIzgyMjA7T3VyIGVudGlyZSBwcm9ncmFtIGlzIGV4Y2l0ZWQgdG8gZGVmZW5kIHRoZSBN
QUMgQ2hhbXBpb25zaGlwIG5leHQgc2Vhc29uIGFuZCBidWlsZCBvbiBvdXIgc3VjY2VzcyBmb3Ig
eWVhcnMgdG8gY29tZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhpcyB0ZWFtcyBoYXZlIGFkdmFuY2VkIHRvIHRo
ZSBwb3N0c2Vhc29uIGZvdXIgdGltZXMgaW4gaGlzIHNpeCBzZWFzb25zIGF0IEtlbnQgU3RhdGUg
YW5kIGhpcyBvdmVyYWxsIHJlY29yZCBpcyAxMjItODEsIHBsYWNpbmcgaGltIHRoaXJkIGFsbC10
aW1lIGluIHdpbnMuPC9wPjxwPktlbnQgU3RhdGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGRpc2Nsb3NlIHRlcm1z
IG9mIHRoZSBleHRlbnNpb24gaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPlRoZSBDbGV2ZWxhbmQg
UGxhaW4gRGVhbGVyIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlIG5ldyBkZWFsIGFwcGFyZW50bHkgaW5jbHVk
ZXMgYSAkMjAsMDAwIHJhaXNlLiBTZW5kZXJvZmYgcmVjZWl2ZWQgYSB0d28teWVhciBleHRlbnNp
b24gb24gdGhlIGRlYWwgaGUgc2lnbmVkIGFmdGVyIHRoZSAyMDE1IHNlYXNvbiB3b3J0aCBhIHJl
cG9ydGVkICQzNTAsMDAwLCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.