Kent State freshman football player dies following workout at stadium

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gaW5jb21pbmcgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGZyZXNobWFuIGZvb3RiYWxsIHBs
YXllciBkaWVkIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgYSBtb3JuaW5nIHdvcmtvdXQsIG9mZmljaWFscyBzYWlk
LjwvcD48cD5UeWxlciBIZWludHosIGEgMjAxNyBncmFkdWF0ZSBvZiBLZW50b24gSGlnaCBTY2hv
b2wsIHdhcyBhIDYtZm9vdC00LCAyNzUtcG91bmQgb2ZmZW5zaXZlIHRhY2tsZSBmb3IgdGhlIEdv
bGRlbiBGbGFzaGVzLiBIZSB3YXMgYSBtZW1iZXIgb2YgS1NVJiM4MjE3O3MgMjAxNyByZWNydWl0
aW5nIGNsYXNzLjwvcD48cD5UaGUgMTkteWVhci1vbGQgd2FzIG9uIGNhbXB1cyB0aGlzIHdlZWsg
YWxvbmcgd2l0aCBvdGhlciB0ZWFtIG1lbWJlcnMgdGFraW5nIHN1bW1lciBjbGFzc2VzIGFuZCB3
b3JraW5nIG91dCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHB1Ymxpc2hlZCByZXBvcnRzLjwvcD48cD5Eci4gRGVh
biBEZVBlcnJvLCBQb3J0YWdlIENvdW50eSBjb3JvbmVyLCBzYWlkIEhlaW50eiBjb2xsYXBzZWQg
YWJvdXQgOSBhLm0uIGFuZCB3YXMgdGFrZW4gdG8gVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbHMgUG9ydGFn
ZSBNZWRpY2FsIENlbnRlciBpbiBSYXZlbm5hIGFmdGVyIGVmZm9ydHMgdG8gcmV2aXZlIGhpbSBm
YWlsZWQuPC9wPjxwPiBLU1Ugb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgSGVpbnR6IGhhZCBiZWVuIHBhcnRpY2lw
YXRpbmcgaW4gZm9vdGJhbGwgY29uZGl0aW9uaW5nIGRyaWxscyBhdCBEaXggU3RhZGl1bS48L3A+
PHA+SGUgd2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZCBhdCAxMTozNCBhLm0uIERlUGVycm8gc2FpZCBIZWlu
dHomIzgyMTc7cyBib2R5IHdpbGwgYmUgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gdGhlIEN1eWFob2dhIENvdW50
eSBNZWRpY2FsIEV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGZvciBhIHBvc3Rtb3J0ZW0gV2VkbmVz
ZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPldoZW4gYSB5b3VuZyBwZXJzb24gZGllcyB1bmRlciB0aGVzZSBj
aXJjdW1zdGFuY2VzLCBEZVBlcnJvIHNhaWQsICYjODIyMDtubyBzdG9uZSB3aWxsIGJlIGxlZnQg
dW50dXJuZWQ7IGEgY29tcGxldGUgYXV0b3BzeSB3aWxsIGJlIGRvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
ZSBzYWlkIGl0IG1pZ2h0IHRha2Ugc2V2ZXJhbCB3ZWVrcyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHRoZSBjYXVz
ZSBvZiBkZWF0aCBhbmQgdGhlIGF1dG9wc3kgaXMganVzdCAmIzgyMjA7b25lIHBpZWNlIG9mIHRo
ZSBwdXp6bGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZWl0eiYjODIxNztzIGhpZ2ggc2Nob29sIHR3ZWV0ZWQg
b3V0IGNvbmRvbGVuY2VzIHRvIGl0cyBmb3JtZXIgcGxheWVyLiBLZW50b24gaXMgaW4gSGFyZGlu
IENvdW50eSBpbiB3ZXN0IGNlbnRyYWwgT2hpby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1R5bGVyIEhlaW50eiBw
YXNzZWQgYXdheSBhZnRlciBhIEtlbnQgU3RhdGUgd29ya291dCB0b2RheSAgU2hvY2tlZCBhbmQg
YmV3aWxkZXJlZCBpcyBhbGwgd2UgY2FuIHNheS4gUHJheSBmb3IgaGlzIGZhbWlseSwmIzgyMjE7
IHJlYWRzIGEgS2VudG9uIEZvb3RiYWxsIDIwMTcgdHdlZXQgcG9zdGVkIGFib3V0IDU6MzAgcC5t
LjwvcD48cD5LU1UgZXhwcmVzc2VkIGl0cyBjb25kb2xlbmNlcyBpbiBhIHN0YXRlbWVudCByZWxl
YXNlZCBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgaGVhcnRmZWx0IHRob3VnaHRz
IGFuZCBwcmF5ZXJzIGFyZSB3aXRoIFR5bGVyJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzLCBh
cyB3ZWxsIGFzIENvYWNoIFtQYXVsXSBIYXluZXMgYW5kIHRoZSB0ZWFtLCBvdXIgYXRobGV0aWNz
IHN0YWZmIGFuZCBvdXIgc3R1ZGVudC1hdGhsZXRlcywmIzgyMjE7IHRoZSBzdGF0ZW1lbnQgc2Fp
ZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tUeWxlcl0gcGxhbm5lZCB0byBzdHVkeSBtYXJrZXRpbmcgYW5kIGVu
dHJlcHJlbmV1cnNoaXAgaW4gdGhlIENvbGxlZ2Ugb2YgQnVzaW5lc3MgQWRtaW5pc3RyYXRpb24s
JiM4MjIxOyBpdCBjb250aW51ZWQsIGFkZGluZyB0aGF0IGhlICYjODIyMDt3YXMgcmVjcnVpdGVk
IGFzIGEgcmlzaW5nIHN0YXIgb24gb3VyIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVp
bnR6IGlzIHRoZSBzZWNvbmQgS1NVIGZvb3RiYWxsIHBsYXllciBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMgdG8g
ZGllIGZvbGxvd2luZyBhIHdvcmtvdXQuPC9wPjxwPkphc29uIEJpdHNrbywgMjEsIG9mIEh1YmVy
IEhlaWdodHMsIGRpZWQgaW4gaGlzIHNsZWVwIG9mIGFuIGVubGFyZ2VkIGhlYXJ0IGluIGhpcyBv
ZmYtY2FtcHVzIGFwYXJ0bWVudCBvbiBBdWcuIDIwLCAyMDE0LjwvcD48cD5IZSB3YXMgdGhlIHRl
YW0mIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyBjZW50ZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.