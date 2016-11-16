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Kent State men tip off basketball season with wall of diversity to show unity with fans

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 09:44 PM
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Beverly Warren, the president of Kent State University joins basketball players Jon Fleming (left) and Jimmy Hall after the team invited members of the audience to join them on the court for the National Anthem before their game against Mississippi Valley State's at the M.A.C. Center on the campus of Kent State University Wednesday in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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