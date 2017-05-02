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FOUNDATION PRESENTS $2.5 MILLION GIFT TO KENT STATE

Kent State receives $2.5 million gift for fashion school

Beacon Journal staff report

Published: May 2, 2017 - 09:18 AM
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Senior Sarah Johnson, 22, works on her fashion final at the Kent State Fashion School on Tuesday. The Margaret Clark Morgan Foundation has given a $2.5 million gift to Kent State University for its Shannon Rodgers and Jerry Silverman School of Fashion Design and Merchandising. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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