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Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 01:53 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:50 AM
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Flash the Kent State golden eagle mascot graces a tail on a plane at Kent State University's Andrew Paton Field on Tuesday in Stow. The Ohio Aviation Association named the airport its Airport of the Year and David Poluga, KSU airport manager, also received an honorable mention from the organization for Airport Manager of the Year. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal) (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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