All CATEGORIES
☰ Menu

Aviation

Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 01:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Flash the Kent State golden eagle mascot graces a tail on a plane at Kent State University's Andrew Paton Field on Tuesday in Stow. The Ohio Aviation Association named the airport its Airport of the Year and David Poluga, KSU airport manager, also received an honorable mention from the organization for Airport Manager of the Year. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal) (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

airport28_web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year - 10:03 PM

STOW: The Kent State University Airport is flying high.

gorge28cut_02
Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon - 10:03 PM
tedxakron28cut_01
Leader of World Relief Akron shares journey from banker to humanitarian worker in TED talk - 10:03 PM
Akron Children’s Hospital in top 50 for two specialties in U.S. News & World Report pediatric ratings - 10:03 PM
goboom28
Fireworks recall in Ohio: Unexpected boom can bring unexpected burns, government officials warn - 10:02 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next