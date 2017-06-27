All CATEGORIES
☰ Menu

Aviation

Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 01:53 PM | Updated: June 27, 2017 - 07:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Flash the Kent State golden eagle mascot graces a tail on a plane at Kent State University's Andrew Paton Field on Tuesday in Stow. The Ohio Aviation Association named the airport its Airport of the Year and David Poluga, KSU airport manager, also received an honorable mention from the organization for Airport Manager of the Year. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal) (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

jedi_04 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Padawans learn Jedi skills in Weathervane Playhouse Star Wars training camp

On Monday, Jedi Master Jimmie Woody stood surrounded by kids wearing brown robes and wielding lightsabers.

airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year - 5:40 PM
summa27_04
Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts
dyer27_02
Bob Dyer: A cross-country love affair
summa sign
‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next