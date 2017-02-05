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Kent State

Kent State University and students express shock over GOP official’s comments

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 09:44 PM

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