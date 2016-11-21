Kent woman orders intruder to sit at kitchen table while she calls police

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgc3R1ZGVudCB3YXMgYXJyZXN0ZWQgZWFybHkgU2F0
dXJkYXkgbW9ybmluZyBhZnRlciBhIHdvbWFuIHNhaWQgaGUgYnJva2UgaW50byBoZXIgaG9tZSBh
bmQgdHJpZWQgdG8gdGFrZSBoZXIgZ3JhbmRkYXVnaHRlci48L3A+PHA+QWFyb24gSmFjb2JzLCAy
MSwgd2hvIEtlbnQgcG9saWNlIHNhaWQgd2FzIGludG94aWNhdGVkLCBpcyBjaGFyZ2VkIHdpdGgg
YnVyZ2xhcnkuIFBvbGljZSBzYWlkIGluIGEgcHJlc3MgcmVsZWFzZSB0aGV5IGFyZSBub3QgaW52
ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgaW5jaWRlbnQgYXMgYW4gYXR0ZW1wdGVkIGFiZHVjdGlvbi4gTHQuIE1p
a2UgTGV3aXMgdG9sZCBXT0lPIChDaGFubmVsIDE5KSBpbiBDbGV2ZWxhbmQgdGhhdCBKYWNvYnMm
IzgyMTc7IGRydW5rZW4gJiM4MjIwO211dHRlcmluZ3MmIzgyMjE7IHdlcmUgJiM4MjIwO3Vuc2V0
dGxpbmcmIzgyMjE7IGJ1dCB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGVub3VnaCB0byBzdWdnZXN0IGhlIGFjdHVh
bGx5IGludGVuZGVkIHRvIGtpZG5hcCB0aGUgZ2lybC48L3A+PHA+VGhlIGhvbWVvd25lciB0b29r
IHRvIEZhY2Vib29rIGR1cmluZyBhbmQgYWZ0ZXIgdGhlIGluY2lkZW50LiBTaGUgc2FpZCBKYWNv
YnMgY2FtZSBpbiBhdCBhYm91dCAxIGEubS4gdGhyb3VnaCBhIGJhY2sgZG9vciwgd2hpY2ggc2hl
IGhhZCBsb2NrZWQgYmVmb3JlIGJlZCwgYW5kIGRydW5rZW5seSBwb2ludGVkIGF0IGhlciBncmFu
ZGRhdWdodGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBoZXJlIGZvciBteSBsaXR0bGUgZnJpZW5kLCYj
ODIyMTsgaGUgYWxsZWdlZGx5IHNhaWQgYWJvdXQgdGhlIGdpcmwuIFBvbGljZSBkaWQgbm90IGdp
dmUgYW4gYWdlIGZvciBjaGlsZC48L3A+PHA+VGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgZG9nIGJlZ2FuIGJh
cmtpbmcsIGFuZCBzaGUgc2FpZCBzaGUgd2FybmVkIHRoZSBtYW4gc2hlIHdhcyB0cmFpbmVkIGlu
IG1hcnRpYWwgYXJ0cyBhbmQgb3JkZXJlZCBoaW0gdG8gc2l0IGRvd24gYXQgdGhlIGtpdGNoZW4g
dGFibGUuIFBvbGljZSBzYWlkIEphY29icywgd2hvIHdhcyBhIHN0cmFuZ2VyLCBmb2xsb3dlZCBv
cmRlcnMgYW5kIHNhdCB0aGVyZSBjYWxtbHkgd2hpbGUgc2hlIGNhbGxlZCBwb2xpY2UuIE5vIG9u
ZSB3YXMgaW5qdXJlZCBpbiB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPlRoZSB3b21hbiYjODIxNztzIEZh
Y2Vib29rIHBvc3RzLCB3aGljaCBzaG93IGEgbWFuIGJlaW5nIGFycmVzdGVkIGluc2lkZSBoZXIg
aG9tZSwgaGF2ZSBiZWVuIHNoYXJlZCBodW5kcmVkcyBvZiB0aW1lcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.