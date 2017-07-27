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Amusement

Kids get a thrill out of the ‘fair’ side of policing at Carnival With a Cop

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: July 27, 2017 - 06:09 PM
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Summa Health Officer Scott Moss rides the ferris wheel with Doy Adkins, 8, of Akron (left) and Andrayah Montgomery, 2, of Akron (right) at the Summit County Fair on Thursday in Tallmadge. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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