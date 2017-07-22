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Kids race in Soap Box Derby despite rain, have first African-American winner

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 22, 2017 - 07:58 PM | Updated: July 22, 2017 - 08:24 PM
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Rally Master Champion Stephanie Hicks, 14, of Akron is loaded into her car with the help of her dad, Wayland Hicks, at the 80th FirstEnergy All-American Soap Box Derby on Saturday at Derby Down in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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