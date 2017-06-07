Kmart store in Wooster to close

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V09PU1RFUjogVGhlIEttYXJ0IHN0b3JlIG9uIFBvcnRhZ2UgUm9hZCB3aWxsIGNsb3NlIGlu
IGVhcmx5IFNlcHRlbWJlciwgdGhlIFdvb3N0ZXIgRGFpbHkgUmVjb3JkIHJlcG9ydHMuPC9wPjxw
PkEgbGlxdWlkYXRpb24gc2FsZSB3aWxsIGJlZ2luIEp1bmUgMTUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBo
YXZlIGJlZW4gc3RyYXRlZ2ljYWxseSBhbmQgYWdncmVzc2l2ZWx5IGV2YWx1YXRpbmcgb3VyIHN0
b3JlIHNwYWNlIGFuZCBwcm9kdWN0aXZpdHksIGFuZCBoYXZlIGFjY2VsZXJhdGVkIHRoZSBjbG9z
aW5nIG9mIHVucHJvZml0YWJsZSBzdG9yZXMgYXMgcHJldmlvdXNseSBhbm5vdW5jZWQsJiM4MjIx
OyBTZWFycyBIb2xkaW5ncyBzcG9rZXNtYW4gSG93YXJkIFJpZWZzIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBl
ciBpbiBhbiBlbWFpbC48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGUtZGFpbHktcmVjb3Jk
LmNvbS9sb2NhbCUyMG5ld3MvMjAxNy8wNi8wNy9wb3J0YWdlLXJvYWQta21hcnQtdG8tY2xvc2Ut
aW4tc2VwdCI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBEYWlseSBSZWNvcmQgcmVwb3J0IGhlcmUuPC9hPjwvcD48
cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.