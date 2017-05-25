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Philanthropy

KSU gift not lost in translation; gets $1 million for language translation program

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 25, 2017 - 11:21 AM

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