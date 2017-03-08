All CATEGORIES
☰ Menu

Education

KSU offers free professional clothes to help students dress for success on job interviews

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 8, 2017 - 10:13 PM | Updated: March 9, 2017 - 03:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Alicia Robinson, assistant director of the Women's Center at Kent State University, looks at a man's suit jacket that is one of the donated clothing items to the Kent State Career Closet Wednesday in Kent. Female and male KSU students will be able to put together professional ensembles for free at various popup shop locations around campus or they may go directly to the Women's Center located at the Williamson House on campus. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

art11cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Art project lets residents show love for city by lighting up hearts

Akron can now wear its heart on its storefront.

gilchrist11cut
Veteran who set himself on fire in Highland Square after election dies in hospital
fhspool11cut_01
Firestone High School pool open again, ready for swimmers
un11cut
U.N. says world faces largest humanitarian crisis since 1945
syria11cut
Analysis: U.S. troop increase risks tangling in Syria’s war
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next