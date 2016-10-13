KSU president talks about the Kent State Promise

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0VOVDogIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBQcmVzaWRlbnQgQmV2ZXJseSBXYXJyZW4g
c2FpZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBoYXMgYSByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byBoZWxwIGV2ZXJ5IG5l
dyBzdHVkZW50IGVhcm4gYSBjb2xsZWdlIGRlZ3JlZS48L3A+PHA+V2FycmVuIHNoYXJlZCBoZXIg
dmlzaW9uIGZvciBhY2FkZW1pYyBleGNlbGxlbmNlLCBhY2Nlc3NpYmlsaXR5IGFuZCBhZmZvcmRh
YmlsaXR5LCBhIHBsYW4gc2hlIGNhbGxlZCAmIzgyMjA7TGl2aW5nIHRoZSBLZW50IFN0YXRlIFBy
b21pc2UsJiM4MjIxOyBkdXJpbmcgaGVyIFN0YXRlIG9mIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IGFkZHJlc3Mg
VGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGluIHRoZSBLZW50IFN0dWRlbnQgQ2VudGVyIEtpdmEuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJZiB3ZSBhZG1pdCBzdHVkZW50cywgd2hlbiB3ZSYjODIxNztyZSBzYXlpbmcsICYj
ODIxNjtXZSBoYXZlIGEgcHJvbWlzZSB0byBzdXBwb3J0IHlvdSB0byB0aGUgZmluaXNoIGxpbmUs
JiM4MjE3OyB0aGF0JiM4MjE3O3MgbW9yZSBvZiB3aGF0IHRoZSBwcm9taXNlIGlzIGFib3V0LCYj
ODIyMTsgc2hlIHRvbGQgZmFjdWx0eSwgc3R1ZGVudHMsIHN0YWZmIGFuZCBjb21tdW5pdHkgbWVt
YmVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBLZW50IFN0YXRlIFByb21pc2Ugc2hvdWxkIGJlIGEgY29t
cHJlaGVuc2l2ZSBhcHByb2FjaCB0byBzdHVkZW50IHN1Y2Nlc3MgYW5kIGZ1bGZpbGxtZW50LCYj
ODIyMTsgc2FpZCBXYXJyZW4sIHdobyBiZWNhbWUgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3
O3MgMTJ0aCBwcmVzaWRlbnQgb24gSnVseSAxLCAyMDE0LjwvcD48cD5TaGUgc2FpZCBhIHVuaXZl
cnNpdHkgZXhjZWxzIHdoZW4gaXRzIHBlb3BsZSBleGNlbCwgYW5kIHNoYXJlZCBzb21lIG9mIHRo
ZSBpbmRpdmlkdWFsIGFuZCBncm91cCBhY2hpZXZlbWVudHMgb24gYSBuYXRpb25hbCBsZXZlbCB0
aGF0IG9jY3VycmVkIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgeWVhciwgJiM4MjIwO2NvbnRyaWJ1dGlvbnMgdG8g
YSBsYW5kbWFyayB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgdGhlIEtlbnQgU3RhdGUgUHJv
bWlzZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGJlZ2luIGFuZCBlbmQgd2l0aCBmaW5hbmNpYWwgY29tbWl0bWVu
dCBvciBhIGZpbmFuY2lhbCBwYXRod2F5IHRvIGhpZ2hlciBlZHVjYXRpb24uIEJ1dCBzaGUgYWNr
bm93bGVkZ2VkIHRoYXQgY29sbGVnZSBjb3N0cyBhbmQgZ3Jvd2luZyBzdHVkZW50IGRlYnQgYXJl
IHZlcnkgcmVhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0cmFnZWR5IGlzIG5vdCBzbyBtdWNoIHRoYXQg
Y29sbGVnZSBjb3N0cyBsZWFkIHRvIHNvbWUgbGV2ZWwgb2YgcGVyc29uYWwgZGVidCwgYnV0IHRo
YXQgbWFueSBzdHVkZW50cyBpbmN1ciB0aGlzIGRlYnQgYW5kIG5ldmVyIGdyYWR1YXRlLCBjcmVh
dGluZyBhIGN5Y2xlIG9mIGRlYnQgZnJvbSB3aGljaCBtYW55IHNpbXBseSBjYW5ub3QgcmVjb3Zl
ciwmIzgyMjE7ICBXYXJyZW4gc2FpZC4gICYjODIyMDtXaGlsZSBpdCBpcyB2aXRhbGx5IGltcG9y
dGFudCB0byBrZWVwIGNvbGxlZ2UgY29zdHMgYXQgYW4gYWZmb3JkYWJsZSBsZXZlbCAmIzgyMzA7
IGl0IGlzIGFsc28gaW1wb3J0YW50IHRoYXQgY29sbGVnZSBncmFkdWF0ZXMgYXJlIHByZXBhcmVk
IHRvIG1lZXQgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgYW5kIGNhcmVlciBleHBlY3RhdGlvbnMgZm9yIHRoZSBm
dXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYXJyZW4gc2FpZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSB3YW50cyBzdHVk
ZW50cyB0byBncmFkdWF0ZSBpbiBmb3VyIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIDY1IHBlcmNl
bnQgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlIGlzIGEgc2l4LXllYXIgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlIGJlY2F1c2Ug
dGhhdCYjODIxNztzIHRoZSAgbmF0aW9uYWwgYmVuY2htYXJrLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICAm
IzgyMjA7V2hhdCB3ZSBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGRvIGlzIHRvIGJ1aWxkIG1vZGVscyB0aGF0IGhl
bHAgc3R1ZGVudHMgdG8ga25vdyB0aGF0IHRoZXkgc2hvdWxkIGdyYWR1YXRlIGluIGZvdXIgeWVh
cnMuIFdlIGhhdmUgYSAxNS0zMC00OCBwbGFuOiBUYWtlIDE1IGNyZWRpdHMgYSBzZW1lc3Rlciwg
MzAgY3JlZGl0cyBvdmVyIGEgeWVhciBhbmQgZ3JhZHVhdGUgaW4gNDggbW9udGhzLiYjODIyMTsg
PC9wPjxwPlNoZSBzYWlkIHNoZSBhbHNvIHdhbnRzIHN0dWRlbnRzIGF0IEtTVSB0byB1c2UgYWxs
IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXNvdXJjZXMgdG8gYmVjb21lIGNvbGxlZ2UgZ3JhZHVhdGVz
IHdobyBoYXZlIHRoZSBza2lsbHMsIHRhbGVudCBhbmQgZGVzaXJlIHRvIGNoYW5nZSB0aGUgd29y
bGQuIFNoZSB3YW50cyB0aGVtIHRvIHVuZGVyc3RhbmQgYSBsaWZlIG9mIG1lYW5pbmcgaXMganVz
dCBhcyBpbXBvcnRhbnQgYXMgYSBsaWZlIG9mIGZpbmFuY2lhbCBzdXBwb3J0LjwvcD48cD5TaGUg
dGFsa2VkIGFib3V0IGEgbmV3IHByb2dyYW0gdGhhdCBiZWdhbiB0aGlzIGFjYWRlbWljIHllYXIg
Y2FsbGVkIERFRURTLCB3aGljaCBzdGFuZHMgZm9yIER5bmFtaWMgRW5nYWdlbWVudCBhbmQgRWR1
Y2F0aW9uIG9mIERpdmVyc2UgU3R1ZGVudHMuIDwvcD48cD5UaGUgREVFRFMgcHJvZ3JhbSBvZmZl
cnMgYWNhZGVtaWMgYW5kIGZpbmFuY2lhbCBzdXBwb3J0IGZvciBzdHVkZW50cyBmcm9tIGRpZmZl
cmVudCBjdWx0dXJlcywgcmFjZXMgYW5kIGV0aG5pY2l0aWVzLiBUaGUgcHJvZ3JhbSBvZmZlcnMg
YSAmIzgyMjA7Y29tcGxldGlvbiBmdW5kLCYjODIyMTsgd2hpY2ggcHJvdmlkZXMgZmluYW5jaWFs
IGFzc2lzdGFuY2UgZm9yIHN0dWRlbnRzIGluIGdvb2Qgc3RhbmRpbmcgaW4gdGhlaXIgc2VuaW9y
IHllYXIgd2hvIG5lZWQgaGVscCB0byBmaW5pc2ggdGhlaXIgc3R1ZGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1NvIHdlJiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBiZSBhdHRlbnRpdmUgdG8gbWFraW5nIHN1cmUgdGhh
dCB3ZSBjYW4gcHJvdmlkZSBub3Qgb25seSB0aGUgZmluYW5jaWFsIHN1cHBvcnQgYnV0IGFsbCBv
ZiB0aGUgYWNhZGVtaWMgc3VwcG9ydCBzdHJ1Y3R1cmVzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIy
MDtXZSBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGF0dGVuZCB0byBhIGNsaW1hdGUgdGhhdCBoZWxwcyBhbGwgc3R1
ZGVudHMgdG8gc3VjY2VlZCBhbmQgSSB0aGluayB0aGF0IHdvdWxkIGJlIHVuaXF1ZSBpbiBhIHJl
c2VhcmNoIHVuaXZlcnNpdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgc2FpZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBp
cyBwcm92aWRpbmcgbW9yZSBjYXJlZXIgcHJlcGFyYXRpb24gaW4gdGhlIHN0dWRlbnRzJiM4MjE3
OyBmcmVzaG1hbiB5ZWFyLCByYXRoZXIgdGhhbiB3YWl0aW5nIHVudGlsIHNlbmlvciB5ZWFyLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGJ1aWxkIG9uIGNhcmVlciBhc3BpcmF0aW9uIGFuZCBidWlsZCBvbiB0
aGF0IGJ5IGdldHRpbmcgaW50ZXJuc2hpcHMgYW5kIGNvLW9wcyBhbmQgcmVhbCB3b3JsZCBleHBl
cmllbmNlIHNvIHdoZW4gdGhleSByZWFjaCB0aGVpciBzZW5pb3IgeWVhciB0aGV5JiM4MjE3O3Jl
IHdlbGwgcXVhbGlmaWVkIGFuZCBwcmVwYXJlZCB0byBncmFkdWF0ZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlk
LiAgJiM4MjIwO1doYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgdHlpbmcgdG8gZG8gaXMgaWYgc3R1ZGVudHMgdHJ5
IHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCB0aGV5IHdhbnQgdG8gZG8gd2l0aCB0aGVpciBsaXZlcyBiZWZv
cmUgdGhleSBmaWd1cmUgb3V0IHRoZSBtYWpvciwgdGhleSBoYXZlIGEgbXVjaCBiZXR0ZXIgY2hh
bmNlIHRvIHN1Y2NlZWQuICAmIzgyMjA7U28gaWYgeW91JiM4MjE3O3JlIHVuZGVjaWRlZCBvbiBh
IG1ham9yLCB3aGF0IGlzIGl0IHRoYXQgeW91IHRoaW5rIHdpbGwgZ2l2ZSBtZWFuaW5nIHRvIHlv
dXIgbGlmZT8gIFdoYXQgaXMgaXQgdGhhdCByZWFsbHkgbW90aXZhdGVzIHlvdSBhbmQgdGhlbiBs
ZXQmIzgyMTc7cyBwbGFjZSBhIG1ham9yIGluIHRoYXQgY29udGV4dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1h
cmlseW4gTWlsbGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzA5OCBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.