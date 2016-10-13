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KENT STATE PROMISES TO SUPPORT STUDENTS TO FINISH

KSU president talks about the Kent State Promise

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 09:34 PM
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Kent State President Beverley Warren delivers the State of the University address on Thursday at the Kent State University Student Center Kiva. Kent State faculty, students, staff and members of the community were invited to attend the event. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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