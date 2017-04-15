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KSU professor digs into teaching innovative research skills in archaeology

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 15, 2017 - 07:23 PM | Updated: April 16, 2017 - 08:49 AM
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Archaeology Ph.D. student Michelle Bebber demonstrates using the pottery wheel in Lowry Hall at Kent State University in Kent, Ohio. University of Akron and Kent State University received funding from Ohio History Connection. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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