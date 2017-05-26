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Summer recreation

Lake Kim Tam Park being sold; immediate future is unclear

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 26, 2017 - 04:23 PM | Updated: May 26, 2017 - 06:49 PM
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Ben Litz, the grandson of Charles Patton the founder and creator of Lake Kim Tam Park expresses his concerns about the property being sold Thursday in Uniontown. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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