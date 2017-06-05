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Law enforcement

Lakemore police are back on the beat after nearly eight-year hiatus

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 5, 2017 - 01:59 PM | Updated: June 6, 2017 - 03:08 PM
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Police Chief Kenny Ray, Mayor Rick Justice and Village Council member Laura Cochran stop and talk with retired Springfield officer Perry Linaburg outside Tractor Supply Co. on Monday. The Lakemore Police Department is back after being without a department since 2009. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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