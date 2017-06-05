Lakemore police are back on the beat after nearly eight-year hiatus

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEFLRU1PUkU6IFZpbGxhZ2UgcG9saWNlIGFyZSBiYWNrIG9uIHRoZSBiZWF0LjwvcD48cD5B
ZnRlciBhIG5lYXJseSBlaWdodC15ZWFyIGhpYXR1cywgdGhlIExha2Vtb3JlIFBvbGljZSBEZXBh
cnRtZW50IHJldHVybmVkIHRvIG9wZXJhdGlvbiBhdCAxMjowMSBhLm0uIE1vbmRheS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0l0IHdhcyBuaWNlLCYjODIyMTsgUG9saWNlIENoaWVmIEtlbiBSYXkgc2FpZCBhYm91
dCBoaXMgZmlyc3QgZGF5IGJhY2sgcGF0cm9sbGluZyB0aGUgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5UaGUg
c21hbGwgdmlsbGFnZSBhdCB0aGUgc291dGhlcm4gZW5kIG9mIFNwcmluZ2ZpZWxkIExha2UgZGlz
YmFuZGVkIGl0cyBmb3JjZSBpbiBKdWx5IDIwMDkgYW5kIGNvbnRyYWN0ZWQgd2l0aCBuZWlnaGJv
ciBTcHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcCBhcyBhIHdheSB0byBzYXZlIG1vbmV5LjwvcD48cD5CdXQg
TGFrZW1vcmUgaXMgb24gYmV0dGVyIGZpbmFuY2lhbCBmb290aW5nIHRvZGF5IGFuZCByZXNpZGVu
dHMgbWlzc2VkIHRoZWlyIGxvY2FsIGRlcGFydG1lbnQsIHNvIHRoZSB2aWxsYWdlIGRlY2lkZWQg
dG8gcmV2aXZlIHRoZSBmb3JjZS48L3A+PHA+QWJvdXQgMzAgcGVvcGxlIGdhdGhlcmVkIGxhdGUg
U3VuZGF5IG5pZ2h0IGF0IHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCB0byBjZWxlYnJhdGUgJiM4MjEy
OyBiYWxsb29ucyBpbmNsdWRlZCAmIzgyMTI7IGFzIG9mZmljZXJzIG9uY2UgYWdhaW4gaGVhZGVk
IG91dCBpbnRvIHRoZSBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHdlIG1pZ2h0IG5l
ZWQgdG8gcmVuYW1lIExha2Vtb3JlICYjODIxNjtQaG9lbml4JiM4MjE3OyBiZWNhdXNlIGl0JiM4
MjE3O3MgcmlzaW5nIHVwIGZyb20gdGhlIGFzaGVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBIZWF0aGVyIEFuZGVy
c29uLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIExha2Vtb3JlIExpb25zLiAmIzgyMjA7U28gbWFueSBncmVh
dCB0aGluZ3MgYXJlIGhhcHBlbmluZyBoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGdyb3VwIGhlbHBl
ZCBmaXggdXAgdGhlIHBvbGljZSBidWlsZGluZywgd2hpY2ggaGFkIGJlZW4gdXNlZCBmb3Igc3Rv
cmFnZS48L3A+PHA+VGhlIG5ldyBkZXBhcnRtZW50IGZlYXR1cmVzIFJheSAmIzgyMTI7IHdobyB3
YXMgdGhlIGNoaWVmIGJlZm9yZSB0aGUgZm9yY2Ugd2FzIGRpc2JhbmRlZCAmIzgyMTI7IGFuZCBT
Z3RzLiBKb2huIFNtaXRoIGFuZCBEYXdzb24gV2lzZSBhcyB0aGUgb25seSBmdWxsLXRpbWUgb2Zm
aWNlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZ3JlYXQgY29tbXVuaXR5IHdpdGggZ29v
ZCBwZW9wbGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFdpc2UsIHdobyBhbHNvIGhhZCB3b3JrZWQgYXMgYSBMYWtl
bW9yZSBvZmZpY2VyIGJlZm9yZSBtb3ZpbmcgdG8gU3ByaW5nZmllbGQgdW5kZXIgdGhlIGNvbnRy
YWN0LjwvcD48cD5UaGUgdmlsbGFnZSB3aWxsIGVtcGxveSBwbGVudHkgb2YgcGFydC10aW1lIG9m
ZmljZXJzIGFuZCBleHBlY3RzIHRvIHNwZW5kIGFib3V0ICQ0OTAsMDAwIGEgeWVhciAmIzgyMTI7
IGxlc3MgdGhhbiBpdCB3YXMgcGF5aW5nIHRocm91Z2ggaXRzIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIHRv
d25zaGlwLjwvcD48cD5BcyBSYXkgZHJvdmUgTW9uZGF5IG1vcm5pbmcgdGhyb3VnaCBuZWlnaGJv
cmhvb2RzIGluIGhpcyBibGFjay1hbmQtd2hpdGUgc3BvcnQgdXRpbGl0eSB2ZWhpY2xlLCBwZW9w
bGUgd2F2ZWQgYW5kIHNtaWxlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgY29tbXVuaXR5IGhhcyBiZWVu
IHZlcnkgZ29vZCB0byBtZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgZGVwYXJ0bWVu
dCBpcyBzbWFsbCBzbyBSYXkgd2lsbCBzcGVuZCBoaXMgZGF5cyBvdXQgaW4gdGhlIGNvbW11bml0
eSBpbnRlcmFjdGluZyB3aXRoIHJlc2lkZW50cywgYXMgb3Bwb3NlZCB0byBzaXR0aW5nIGJlaGlu
ZCBhIGRlc2suPC9wPjxwPlZpbGxhZ2UgbGVhZGVycyBzYXkgcmVzaWRlbnRzIG1pc3NlZCB0aGF0
IHBlcnNvbmFsIHRvdWNoLiBXaGlsZSBTcHJpbmdmaWVsZCBkaWQgYSBncmVhdCBqb2IsIG9mZmlj
ZXJzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGVub3VnaCB0aW1lIHRvIHNwZW5kIHdpdGggcmVzaWRlbnRz
LCB0aGV5IHNhaWQuPC9wPjxwPk1heW9yIFJpY2sgSnVzdGljZSBub3RlZCB0aGF0IHVuZGVyIHRo
ZSBjb250cmFjdCwgdGhlcmUgd2FzIG9ubHkgb25lIG9mZmljZXIgcGF0cm9sbGluZyBpbiB0aGUg
dmlsbGFnZS4gQnV0IHRoZXJlIHdlcmUgdGhyZWUgb24gTW9uZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBhIGh1Z2UgaW1wcm92ZW1lbnQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Db3VuY2ls
d29tYW4gTGF1cmEgQ29jaHJhbiBhZ3JlZWQgdGhhdCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdhbnRzIGEgcGVy
c29uYWwgcmFwcG9ydCB3aXRoIGl0cyBvZmZpY2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7
cyB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gbWFrZSB0aGlzIHdvcmssJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9u
cmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.