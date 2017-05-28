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Law enforcement

Lakemore reviving its police department

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 28, 2017 - 08:10 PM
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Ken Ray, the police chief of the Lakemore Police Department holds up a framed collection of the department's police badges through the years including the current badge (lower right) as he stands inside the police department building that is being prepared to be used again . The Lakemore community is reviving its police department after a steep financial crisis prompted it to be disbanded and merged with the Springfield Township Police Department. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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