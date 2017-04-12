All CATEGORIES
☰ Menu

Obituary

Late Akron attorney Mike Stark remembered for legal accomplishments, service to the zoo, other boards

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 08:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mike and Mary Stark attend the zoos Summer Safari event in 2010. (Akron Zoo)


MORE IN NEWS

dreamland13web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis

GREEN: After decades in the business, freelance journalist and author Sam Quinones still loves telling stories.

mccarley13cut_01
Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case - 11:08 AM
uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend
Is Summa considering birthing center in Medina County?
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next