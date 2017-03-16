All CATEGORIES
☰ Menu

H. PETER BURG AWARD PRESENTED AT KNIGHT CENTER

Late County Executive Russ Pry honored at Greater Akron Chamber’s 110th annual meeting

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 09:28 PM | Updated: March 17, 2017 - 02:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Anthony J. Alexander (left), former executive chairman, president and CEO of First Energy Corp., watches a memorial video for Russell M. Pry, former Summit County executive, at the 110th annual meeting of the greater Akron Chamber on Thursday at the John S. Knight Center in Akron. Pry was posthumously awarded the H. Peter Burg award at the event. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

innovate19cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron area marijuana-detection device venture and baby-sitting app attract money from fund promoting innovation - 8:16 PM

Two very different Akron area innovations — a portable marijuana-detection device and an app that allows users to exchange free baby-sitting services — have each won $25,000 from the region’s nonprofit Innovation Fund.

pry17web
Late County Executive Russ Pry honored at Greater Akron Chamber’s 110th annual meeting
meat17cut_01
Bishop gives blessing to eat corned beef Friday; St. Patrick’s Day busiest day of year at Akron’s Diamond Deli
neomed18web
Summa gains 22 new residents despite accreditation issues - 9:04 PM
jeopardy17cut
‘Jeopardy!’ dreams: Akron’s Madeline Wilson takes a shot at winning on her favorite game show - 8:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next