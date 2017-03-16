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H. PETER BURG AWARD PRESENTED AT KNIGHT CENTER

Late County Executive Russ Pry honored at Greater Akron Chamber’s 110th annual meeting

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 09:28 PM | Updated: March 17, 2017 - 02:59 PM
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Anthony J. Alexander (left), former executive chairman, president and CEO of First Energy Corp., watches a memorial video for Russell M. Pry, former Summit County executive, at the 110th annual meeting of the greater Akron Chamber on Thursday at the John S. Knight Center in Akron. Pry was posthumously awarded the H. Peter Burg award at the event. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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