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1940-2017

Late Judge Robinson blazed new trails for black women in local legal channels; funeral is Saturday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 27, 2017 - 02:32 PM | Updated: April 28, 2017 - 02:03 PM
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In this June 2006 file photo, Saundra Robinson and Lydia Spragin enjoy a moment together before the Presentation of Extraordinary Women at the Akron-Summit County Public Library in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file)


 

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