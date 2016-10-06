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Latino students at KSU joined by classmates, faculty in turning hate incident into educational opportunity

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 09:16 PM
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Kent State student Saron Rivera, 20, member of Spanish and Latino Student Association at Kent State University talks at a rally around the rock on the front lawn of campus to demonstrate against hatred and discrimination on Thursday. Rivera talked about hearing chants of "build the wall" from a fraternity during the homecoming parade on Saturday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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