All CATEGORIES
☰ Menu

Achievement

Laura Culp named recipient of 2017 Lieberth Community Vision Award

Beacon Journal staff report

Published: May 25, 2017 - 10:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Laura Culp, a partner at Sikich LLP, has been selected as this years recipient of Leadership Akrons Lieberth Community Vision Award.


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history - 8:45 PM

The one thing no contestant wants to hear this week at the Scripps National Spelling Bee is the sound of a bell.

museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
littlejohn28cut_01
Domestic violence walk in memory of slaying victim Brittany Littlejohn - 8:45 PM
Reunions — May 28, 2017 - 8:47 PM
star28_zhang
Star Student finalist: Lucy Zhang
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next