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Achievement

Laura Culp named recipient of 2017 Lieberth Community Vision Award

Beacon Journal staff report

Published: May 25, 2017 - 10:03 PM
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Laura Culp, a partner at Sikich LLP, has been selected as this years recipient of Leadership Akrons Lieberth Community Vision Award.


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