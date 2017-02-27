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Law would allow school crossing guards to implicate motorists

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 08:50 PM | Updated: February 28, 2017 - 02:54 PM
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A crossing guard who declined to give her name helps a girl cross at the intersection of Cole and Burkhardt avenues near Glover Elementary on Monday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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