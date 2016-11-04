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Hudson boy, 16, loses words to autism but discovers his voice through piano, a rare gift that he shares with listeners

Learning to thrive: Ethan Olaes lost his words to autism, but found his voice through music

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 09:43 PM | Updated: November 5, 2016 - 06:57 PM
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Pianist Ethan Olaes, 16, smiles before performing at the Akron Civic Theatre. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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