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Museum donation

LeBron James donates $2.5 million to Smithsonian exhibit featuring Muhammad Ali

Beacon Journal staff report

Published: November 17, 2016 - 07:38 AM
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A white terrycloth robe worn by Muhammad Ali is on display at the Smithsonian's National Museum of African American History and Culture on Sept. 14, 2016 in Washington, D.C. Opening to the public September 24, it will be a primary exhibition space for African American history and culture in the 400,000-square-foot building adjacent to the Washington Monument. (Ken Cedeno/McClatchy Washington Bureau/TNS)

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