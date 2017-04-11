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Education

LeBron James Family Foundation proposes a new public school for Akron

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 05:01 PM | Updated: April 12, 2017 - 03:48 PM
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Surrounded by students and community partners, LeBron James talks about the creation of the I Promise School during an LeBron James Family Foundation event in the East End Goodyear Theater on Tuesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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