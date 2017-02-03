LeBron James Family Foundation surprises East JROTC with uniform drop

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQXQgRWFzdCBDb21tdW5pdHkgTGVhcm5pbmcgQ2VudGVy4oCZcyBhbm51YWwgd2ludGVy
IHNwb3J0cyBhc3NlbWJseSwgZml2ZSBzdHVkZW50cyBpbiB0aGUgc2Nob29s4oCZcyBKdW5pb3Ig
UmVzZXJ2ZSBPZmZpY2VyIFRyYWluaW5nIENvcnBzIChKUk9UQykgcHJvZ3JhbSBraWNrZWQgdGhl
IGV2ZW50IG9mZiB3aXRoIGEgZHJpbGwgcm91dGluZS48L3A+DQo8cD4NCglGcm9udCBhbmQgY2Vu
dGVyIHdhcyAxOC15ZWFyLW9sZCBEaWxsb24gQmVuZWZpZWxkLCB0aGUgSlJPVEMgY29tbWFuZGlu
ZyBvZmZpY2VyLCB3aG8gbGVkIHRoZSB0ZWFtIGluIHJoeXRobWljYWxseSBzcGlubmluZyBhbmQg
dG9zc2luZyByaWZsZXMgYmVmb3JlIHRoZXkgbWFyY2hlZCBzaW5nbGUgZmlsZSBvZmYgdGhlIGd5
bSBmbG9vci48L3A+DQo8cD4NCglSaWdodCBiZWhpbmQgdGhlbSwgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIGZy
b20gdGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbiBidXJzdCB0aHJvdWdoIHRoZSBk
b29ycyBhbmQgYW5ub3VuY2VkIHRvIHRoZSByb3dkeSBjcm93ZCB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSBzdXJw
cmlzaW5nIGEgZ3JvdXAgYXQgdGhlIHNjaG9vbCB3aXRoIGJyYW5kIG5ldyBOaWtlIHVuaWZvcm1z
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4gdGhleSBzYWlkIE5pa2UsIEkgd2FzIGV4cGVjdGluZyB0aGUg
YmFza2V0YmFsbCB0ZWFtLOKAnSBCZW5lZmllbGQgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglUbyBCZW5lZmll
bGTigJlzIHN1cnByaXNlLCBhbG9uZyB3aXRoIG90aGVycyBvbiB0aGUgdGVhbSwgdHdvIGZlbGxv
dyBKUk9UQyBtZW1iZXJzIHJhbiBvdXQgb250byB0aGUgZ3ltIGZsb29yIHNwb3J0aW5nIGJyaWdo
dCByZWQgTmlrZSB0cmFja3N1aXRzIHdpdGggdGhlIHNjaG9vbOKAmXMgZHJhZ29uIG1hc2NvdCBh
Y3Jvc3MgdGhlIGNoZXN0IGFuZCBtYXRjaGluZyBCZWF0cyBoZWFkcGhvbmVzLjwvcD4NCjxwPg0K
CVRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24gKExKRkYpIGF3YXJkZWQgdGhlIHRy
YWNrc3VpdHMgYW5kIGhlYWRwaG9uZXMgdG8gYWxsIDQwIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIHNjaG9vbOKA
mXMgSlJPVEMgdGVhbSBGcmlkYXkgZHVyaW5nIHRoZSBhc3NlbWJseSBhcyBwYXJ0IG9mIGl0cyBv
bmdvaW5nIOKAnEVhcm5lZCBOb3QgR2l2ZW7igJ0gdW5pZm9ybSBkcm9wIGluaXRpYXRpdmUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJTEpGRiBzdGFydGVkIHRoZSBpbml0aWF0aXZlIHRvIGVuY291cmFnZSBhIHBvc2l0
aXZlIGN1bHR1cmFsIGNoYW5nZSBhZnRlciBKYW1lcyBhbmQgb3RoZXJzIGluIGhpcyBpbm5lciBj
aXJjbGUgbGVhcm5lZCBhYm91dCBuZWdhdGl2ZSBiZWhhdmlvciBhbmQgcG9vciBzcG9ydHNtYW5z
aGlwIGV4aGliaXRlZCBhdCBzb21lIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2wgc3BvcnRpbmcgZXZlbnRz
LCBzYWlkIGZvdW5kYXRpb24gc3Bva2VzcGVyc29uIFN0ZXBoYW5pZSBSb3NhLiBTaW5jZSB0aGVu
LCB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBoYXMgYXdhcmRlZCB1bmlmb3JtcyB0byBzZXZlcmFsIEFrcm9uIHN0
dWRlbnQgZ3JvdXBzIHRoYXQgZXhoaWJpdCBwb3NpdGl2ZSB0cmFpdHMgc3VjaCBhcyBzcG9ydHNt
YW5zaGlwLCBsZWFkZXJzaGlwIGFuZCB0b2dldGhlcm5lc3MuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlz
IGFsbCBhYm91dCBnaXZpbmcgYmFjaywgdGhhdOKAmXMgcmVhbGx5IGltcG9ydGFudCB0byBbTGVC
cm9uXSzigJ0gc2FpZCBNaWNoZWxsZSBDYW1wYmVsbCwgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBv
ZiB0aGUgZm91bmRhdGlvbi4g4oCcSXTigJlzIHByZXR0eSBhd2Vzb21lLCBlc3BlY2lhbGx5IHdo
ZW4gbm8gb25lIGtub3dzIGl04oCZcyBoYXBwZW5pbmcu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJRWFzdOKAmXMg
SlJPVEMgdGVhbSB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGdyb3VwIHRvIHJlY2VpdmUgdGhlIGdpZnRzIGZyb20g
TEpGRiBvdXRzaWRlIHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCByZWFsbSBvZiBzcG9ydHMsIGJ1dCBDYW1wYmVs
bCBzYWlkIHRoZSB1bmlmb3JtcyBhcmUgYXZhaWxhYmxlIGZvciBhbnkgZ3JvdXAgdGhhdCBkZW1v
bnN0cmF0ZXMgbGVhZGVyc2hpcCBxdWFsaXRpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJTWVtYmVycyBvZiBFYXN0
4oCZcyBKUk9UQyBhcmUgaGFyZCBhdCB3b3JrIGRvaW5nIGp1c3QgdGhhdC4gVGhleSBvcmdhbml6
ZSBhIGJsb29kIGRyaXZlIHdpdGggdGhlIEFtZXJpY2FuIFJlZCBDcm9zcyB0aHJlZSB0aW1lcyBh
IHllYXIgYXQgdGhlIHNjaG9vbCwgYW5kIHBlcmZvcm0gZm9yIHZldGVyYW5zIG9uY2UgYSB5ZWFy
IGF0IHRoZSBMb3VpcyBTdG9rZXMgQ2xldmVsYW5kIFZBIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLjwvcD4NCjxw
Pg0KCU9uIHRvcCBvZiB0aGF0LCBNYXN0ZXIgU2d0LiBKb2huIE1hY0xlYW4sIHRoZSBncm91cOKA
mXMgc2VuaW9yIG1hcmluZSBpbnN0cnVjdG9yLCBzYWlkIHRoZSBzdHVkZW50cyBhcnJpdmUgYXQg
Njo0NSBhLm0uIGV2ZXJ5IG1vcm5pbmcgZm9yIHRyYWluaW5nIGFuZCBwcmFjdGljZXMuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcVGhleeKAmXJlIGp1c3QgZ29vZC1oZWFydGVkIGtpZHMs4oCdIE1hY0xlYW4gc2Fp
ZC4g4oCcVGhleSBjYXJlIGFib3V0IHBlb3BsZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglGb3IgbWVtYmVycyBs
aWtlIEJlbmVmaWVsZCwgdGhlIHdvcmsgaXMgcmV3YXJkaW5nLiBBIHNlbmlvciwgQmVuZWZpZWxk
IHNhaWQgdGhlIHRlYW0gaGFzIGxlZCBoaW0gZnJvbSBiZWluZyDigJx0aGF0IGtudWNrbGVoZWFk
IGluIG1pZGRsZSBzY2hvb2zigJ0gdG8gYSBtb3RpdmF0ZWQsIGhhcmR3b3JraW5nIHBlcnNvbiDi
gJQgb25lIHdobyBpcyBoZWFkZWQgdG8gUGFycmlzIElzbGFuZCwgUy5DLiwgaW4gSnVseSB0byBz
dGFydCBNYXJpbmUgYm9vdCBjYW1wLjwvcD4NCjxwPg0KCUluIGhpcyBwbGFjZSwgaGUgaG9wZXMg
dG8gbGVhdmUgYmVoaW5kIGEgbGVhZGVyIHdobyB3aWxsIG1ha2UgdGhlIHRlYW0gZXZlbiBzdHJv
bmdlci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxTb21lIHBlb3BsZSBkb27igJl0IHJlYWxseSBzZWUgb3VyIHZh
bHVlLOKAnSBCZW5lZmllbGQgc2FpZC4g4oCcRXZlcnlvbmUgb24gdGhpcyB0ZWFtIHdvcmtzIHZl
cnkgaGFyZCwgYW5kIEkgaG9wZSB0aGlzIG1vdGl2YXRlcyBwZW9wbGUgdG8gc3RyaXZlIGV2ZW4g
aGFyZGVyLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMz
MC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
cjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDtAVGhlcmVzYV9Db3R0b20mbmJzcDs8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.