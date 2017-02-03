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LeBron James Family Foundation surprises East JROTC with uniform drop

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 08:55 PM
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East Community Learning Center JROTC Sophomore Zackery Smith in his new uniform and headphones after being surprised by the LeBron James Family Foundation during an assembly in the gymnasium on Friday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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