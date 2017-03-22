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Legal expert: Shooter will have to show man he killed during dirt bike confrontation threatened his safety before he fired gun

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 04:08 PM | Updated: March 23, 2017 - 10:33 AM
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