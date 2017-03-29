All CATEGORIES
☰ Menu

Discrimination

LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 10:09 PM | Updated: March 30, 2017 - 01:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jacob Nash, who is a transgender man, gets kiss from Salsa, one of his three dogs that he and his wife have at his Kenmore area home on Wednesday in Akron. Nash, talked about some to the issues he's experienced as a transgendered person. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Smithers Rapra to open new lab in Akron Global Business Accelerator - 7:12 PM

Testing firm Smithers Rapra will open a new laboratory this summer in the Akron Global Business Accelerator primarily for the global medical device, pharmaceutical and food packaging industries.

battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs
coats31web
Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them - 8:42 PM
summa31cut_03
Modern architecture: Summa reveals what its new, six-story tower will look like - 6:04 PM
lgbt30cut_01
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next