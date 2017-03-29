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Discrimination

LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 10:09 PM | Updated: March 30, 2017 - 01:10 PM
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Jacob Nash, who is a transgender man, gets kiss from Salsa, one of his three dogs that he and his wife have at his Kenmore area home on Wednesday in Akron. Nash, talked about some to the issues he's experienced as a transgendered person. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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