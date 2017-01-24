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Poverty in Summit

Local agencies conduct annual homeless count, hoping to end chronic homelessness this year

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 24, 2017 - 07:31 PM
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Joe Scalise (left), vice president of access services at Info Line. Inc. interviews a homeless woman in a downtown parking garage as part of the Akron/Barberton Summit County Continuum of Care agencies' annual point in time count of homeless people in the county on Tuesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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