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CANCER SURVIVOR FEATURED IN NATIONAL AD

Local cancer survivor featured on a national ad to save Affordable Care Act

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 28, 2017 - 08:05 PM
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Paula Chenevy talks about her experience recording a national commercial for the Save My Care campaign at her home Tuesday in Wooster. Medicaid is the only way she can receive treatments for her aggressive breast cancer which a repeal of the Affordable Care Act might jeopardize. Behind her are photographs of her children and grandchildren. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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