All CATEGORIES
☰ Menu

Economic investment

Local Development Finance Authority having trouble raising money for economic development fund

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 20, 2016 - 10:15 PM | Updated: November 21, 2016 - 08:17 AM

MORE IN NEWS

turkey21cut_006 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Once wiped out in Ohio, the wild turkey is increasingly common in Summit County. Unless you want to find one.

A gray sky hung over Liberty Park in Twinsburg on a recent morning. The early hour and chilly air conspired to keep most hikers away for the moment.

skate21_02
Skaters embrace the season’s first snowfall as Lock 3’s rink opens
Local Development Finance Authority having trouble raising money for economic development fund
Good News — Nov. 21
jamesallen
Streetsboro police seeking to solve 35-year-old homicide - 9:22 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next