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Ohio Schools

Local educators call state report cards ‘seriously flawed’

By Colette M. Jenkins and Doug Livingston
Beacon Journal staff writers

Published: September 15, 2016 - 12:50 PM | Updated: September 16, 2016 - 10:07 PM
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Ellsworth Hill Elementary School second grade students Caden Havens (left), and Parker Andrews (center) play a Count & Compare 2's game with teacher Amanda Saluan on Thursday in Hudson. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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