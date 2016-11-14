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Local history: Before they were stars, they were ours

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: November 14, 2016 - 07:37 AM | Updated: November 14, 2016 - 09:09 AM
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The 1980 Weathervane musical Tom Sawyer featured Melina Kanakaredes as Becky Thatcher and Marvin Copen in the title role. | Beacon Journal file photo


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