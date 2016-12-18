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Local organization gives away hundreds of bikes to underprivileged kids in Akron neighborhood

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 18, 2016 - 08:47 PM | Updated: December 19, 2016 - 02:23 PM
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Volunteers organize bikes as children emerge from their homes to check out the surprise at the intersection of Dahlgren Drive and Ericsson Avenue in Akron. Elves & More of Northeast Ohio is a nonprofit organization that gives back to the community each Christmas by gathering donated bikes and giving them as a surprise to selected neighborhoods. The organization gave away 1,100 bikes this year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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