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Local public and private developers talk potholes, bridges, jobs and $1 trillion in infrastructure spending

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 03:53 PM | Updated: April 13, 2017 - 07:56 PM
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U.S. Senator Sherrod Brown leads a roundtable discussion with local transportation groups, labor organizations and elected officials at the Summit County Department of Jobs and Family Services on efforts to update infrastructure and create jobs Thursday in Akron.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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