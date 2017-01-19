All CATEGORIES
☰ Menu

Local residents weigh in on inauguration

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: January 19, 2017 - 06:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron nursing student Katelyn Ardale, of Youngstown (left) talks about the inauguration as her friend and classmate Kelsey Cottrell, of Orrville listens at Angel Falls Coffee Company in Akron on Thursday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ball20cut
Trump supporters can’t contain enthusiasm as inauguration’s hour approaches

WASHINGTON: Matthew Champlin stood like a triumphant soldier in the middle of Pennsylvania Avenue, waving a brilliant red, white and blue flag prominently featuring Donald Trump.

hotel20web
Longtime Akron City Center hotel closes
inaug20cut_08
Local residents weigh in on inauguration
west20cut_02
Barberton’s once-abandoned West Theater reopens on its 70th birthday
fire20cut
Akron fire investigators say unattended cooking caused fatal blaze last month
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next